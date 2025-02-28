Суд арестовал блогера Wengallbi по делу о взятке инспектору ДПС

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО до 27 апреля автоблогера Wengallbi (настоящее имя – Ахмед Алиасхабов. – Прим. ред.) по делу о покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.

Wengallbi был задержан в Москве после того, как в служебной машине попытался дать взятку в размере 100 тысяч рублей сотруднику ДПС. Инцидент произошел 26 февраля на Кутузовском проспекте. По версии следствия, мужчина не хотел, чтобы на него составляли административный протокол по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Инспектор отказался брать взятку и пресек действия 24-летнего мужчины. Против блогера было возбуждено дело "Покушение на дачу взятки должностному лицу". Ему предъявили обвинение. Во время допроса он признал свою вину.

При этом, как уточнила столичная прокуратура, Wengallbi был без водительских прав, а на стеклах его автомобиля была обнаружена тонировка, прозрачность которой не соответствует требованиям закона.

