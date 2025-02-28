Автоблогеру Wengallbi предъявлено обвинение в попытке дать взятку сотруднику ДПС

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили дело против мужчины, который попытался дать взятку сотруднику ДПС после того, как его остановили за вождение в нетрезвом состоянии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице.

По версии следствия, 26 февраля мужчина в служебной машине пытался передать сотруднику ДПС взятку в размере 100 тысяч рублей за несоставление административного протокола по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". Инспектор пресек соответствующие действия водителя, после чего его задержали правоохранители.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело "Покушение на дачу взятки должностному лицу", фигуранту предъявлено обвинение. С мужчиной были проведены следственные мероприятия. Во время допроса он признал свою вину. Сейчас стоит вопрос об избрании ему меры пресечения.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что 24-летний мужчина был остановлен сотрудником ДПС на Кутузовском проспекте. При этом, как утверждает ведомство, он был без водительских прав, а на стеклах его автомобиля была обнаружена тонировка, прозрачность которой не соответствует требованиям закона.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура проконтролирует привлечение автомобилиста к уголовной ответственности.

СМИ сообщают, что задержан был автоблогер из Дагестана Wengallbi (настоящее имя – Ахмед Алиасхабов. – Прим. ред.). На его YouTube-канал подписаны три миллиона человек.

Несколькими днями ранее управление МВД по Тюменской области начало служебную проверку после того, как сотрудников дорожно-патрульной службы заподозрили в получении взяток от водителей, пожелавших избежать административной ответственности.

По данным ведомства, если вина сотрудников ДПС подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и наказаны в установленном законом порядке. Кроме того, их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

