28 февраля, 13:50Шоу-бизнес
Автоблогеру Wengallbi предъявлено обвинение в попытке дать взятку сотруднику ДПС
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следователи возбудили дело против мужчины, который попытался дать взятку сотруднику ДПС после того, как его остановили за вождение в нетрезвом состоянии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице.
По версии следствия, 26 февраля мужчина в служебной машине пытался передать сотруднику ДПС взятку в размере 100 тысяч рублей за несоставление административного протокола по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". Инспектор пресек соответствующие действия водителя, после чего его задержали правоохранители.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело "Покушение на дачу взятки должностному лицу", фигуранту предъявлено обвинение. С мужчиной были проведены следственные мероприятия. Во время допроса он признал свою вину. Сейчас стоит вопрос об избрании ему меры пресечения.
В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что 24-летний мужчина был остановлен сотрудником ДПС на Кутузовском проспекте. При этом, как утверждает ведомство, он был без водительских прав, а на стеклах его автомобиля была обнаружена тонировка, прозрачность которой не соответствует требованиям закона.
Дорогомиловская межрайонная прокуратура проконтролирует привлечение автомобилиста к уголовной ответственности.
СМИ сообщают, что задержан был автоблогер из Дагестана Wengallbi (настоящее имя – Ахмед Алиасхабов. – Прим. ред.). На его YouTube-канал подписаны три миллиона человек.
Несколькими днями ранее управление МВД по Тюменской области начало служебную проверку после того, как сотрудников дорожно-патрульной службы заподозрили в получении взяток от водителей, пожелавших избежать административной ответственности.
По данным ведомства, если вина сотрудников ДПС подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и наказаны в установленном законом порядке. Кроме того, их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
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