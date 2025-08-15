РИА Новости: полиция Таиланда депортирует россиянина, снимавшего бои в Камбодже

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Timur Zbarskii

Иммиграционная полиция Таиланда планирует 15 августа депортировать в Россию блогера Тимура Збарского, который во время вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей снимал и публиковал в соцсетях видео боевых действий, передает РИА Новости.

Отмечается, что Збарский проехал 150 километров по пограничной зоне, чтобы снять видео боев. Его задержали по возвращении в курортный город Паттайя, где он проживал, в связи с аннуляцией его долгосрочной таиландской визы. Уточняется, что россиянина лишили визы за действия, потенциально угрожавшие нацбезопасности Таиланда.

При этом каких-либо обвинений россиянину не предъявили. После аннуляции визы его направили в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, откуда затем его перевезут в международный аэропорт Суваннапхум для отправки в РФ.

По информации источника агентства, Збарского также могут включить в "черный список" с запретом посещения Таиланда на пять лет. Блогер прожил в этой стране более десяти лет, он также является совладельцем небольшого туристического бизнеса.

Ранее сообщалось, что Финляндия за последние полгода выдворила из страны 90 россиян, в том числе 16 человек, которые были депортированы в Россию под конвоем.

Всего за последние полгода из страны были выдворены 1,4 тысячи человек, что на 31,7% больше данных 2024 года. Местные правоохранители считают, что такая тенденция связана с усилением контроля за общественным порядком и безопасностью. Чаще всего отправляли на родину граждан Эстонии, Румынии, России и Ирака.