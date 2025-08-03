Блогер из РФ был задержан в Таиланде за съемки боевых действий

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Timur Zbarskii

Российского блогера Тимура Збарского, который жил в Паттайе, задержали в Таиланде за съемки боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети волонтера и администратора группы "Паттайя от А до Я" Светланы Шерстобоева.

Она занималась поисками блогера. По ее словам, Збарский находится в Центре временного содержания иммиграционной политики Таиланда, его может ждать депортация. В настоящий момент волонтеры занимаются поисками близких блогера и доставляют ему необходимые вещи.

Последние посты, которые Збарский опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), имеющей 4 тысячи подписчиков, содержат видео, которые блогер мог снимать на границе Таиланда и Камбоджи.

Шерстобоева отмечала, что Збарский для этого лично проехал вдоль границы с Камбоджей 150 километров.

Вооруженное столкновение произошло 24 июля на спорной границе между Таиландом и Камбоджей. Тайская сторона заявляла, что Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом. Минобороны Камбоджи данные действия назвали самообороной.

26 июля президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран выразили желание остановить огонь. Он также добавил, что Вашингтон не намерен заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между странами продолжается вооруженный конфликт.

28 июля, после переговоров в Малайзии, власти стран согласились на немедленное и безусловное прекращение огня. Однако уже 29 июля исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай заявил, что армия Камбоджи "масштабно и систематически" нарушает режим прекращения огня.

