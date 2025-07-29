В Таиланде заявили о масштабных нарушениях перемирия со стороны Камбоджи

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Армия Камбоджи "масштабно и систематически" нарушает режим прекращения огня, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай во время совместного заседания кабинета министров и совета национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что о сложившейся ситуации было доложено представителям Малайзии, США и Китая, которые присутствовали в качестве наблюдателей на переговорах Таиланда с Камбоджей.

Вооруженное столкновение между двумя странами произошло на спорной территории 24 июля. Обвинения в первых выстрелах поступили от обоих государств – тайская сторона заявила, что противник открыл огонь у храма Та Моан Тхом, однако в Минобороны Камбоджи эти действия назвали самообороной.

Правительство Таиланда сообщало, что по меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли. Еще 140 человек пострадали.

Власти Таиланда и Камбоджи 28 июля согласились на немедленное и безусловное прекращение огня, которое вступило в силу в 00:00 29 июля (19:00 28 июля по московскому времени). Камбоджийский премьер-министр Хун Манет заявил, что около 300 тысяч человек с обеих сторон стали беженцами в результате конфликта.