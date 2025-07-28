Переговоры Таиланда и Камбоджи о прекращении огня стартовали в Малайзии

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Переговоры о прекращении огня, в которых участвуют премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай, стартовали в Куала-Лумпуре при посредничестве главы правительства Малайзии Анвара Ибрагима. Об этом сообщает газета The Star.

"Долгожданная мирная встреча лидеров Малайзии, Таиланда и Камбоджи официально началась в 15:15 в понедельник (10:15 по московскому времени. – Прим. ред.) в здании Kompleks Seri Perdana", – говорится в сообщении.

В качестве наблюдателей на встрече присутствуют послы США и КНР в Малайзии Эдгард Д. Каган и Оуян Юйцзин.

Между тем правительство Таиланда сообщило, что по меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли в ходе вооруженного конфликта на границе с Камбоджей, передает РИА Новости. Еще 140 человек пострадали, среди них – 37 гражданских и 103 военных.

В свою очередь, посольство РФ в Таиланде заявило, что не получало ни одного обращения от российских граждан из зоны конфликта с Камбоджей.

"К нам обращаются очень многие наши соотечественники, граждане спрашивают, безопасно ли ехать в Таиланд на отдых, потому что наших туристов здесь много. Каждую неделю сейчас, несмотря на летний период у нас в России, в Таиланд на отдых прибывают примерно по 20 тысяч человек", – сказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат рекомендовал россиянам, планирующим отправиться в Таиланд, воздержаться от посещения "проблемных территорий". При этом, по его словам, главные курорты королевства находятся "в достаточно большом отдалении от зоны конфликта".

Вооруженное столкновение между Таиландом и Камбоджей произошло на спорной территории 24 июля. При этом обвинения в первых выстрелах поступили от обеих стран.

Тайская сторона заявила, что противник открыл огонь у храма Та Моан Тхом. В Минобороны Камбоджи эти действия назвали самообороной. После этого взаимные атаки продолжились. На фоне обстрелов исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда заявил, что конфликт с Камбоджей может перерасти в войну.

Позже американский президент Дональд Трамп сообщил, что лидеры Таиланда и Камбоджи выразили желание остановить огонь. При этом он добавил, что США не намерены заключать торговые сделки с этими странами, пока они не прекратят вооруженный конфликт.