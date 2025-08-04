Посольство РФ в Бангкоке не получило уведомление об аресте блогера Збарского

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Timur Zbarskii

Посольство РФ в Таиланде не получило уведомления об аресте российского блогера Тимура Збарского. Об этом рассказал заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин.

"Мы пока не получали никаких уведомлений от властей Таиланда об аресте российского гражданина <…> и о предъявленных ему обвинениях", – приводит РИА Новости слова дипломата.

В свою очередь, волонтер Светлана Шерстобоева рассказала телеканалу "360", что сейчас арестованный блогер находится в ужасных условиях содержания.

По ее словам, Збарский прожил в Таиланде около 10 лет, занимаясь туристическими направлениями и снимая репортажи. Его, предположительно, арестовали за съемки в зоне боевых действий, так как информацию о конфликте с Камбоджей могут освещать только официальные СМИ.

"Они могут найти вообще любой повод. То, что написано в судебном решении, не будет отражать истинное положение дел, и судебное решение никто никогда на руки не получит. <…> Он может вообще не знать, за что его арестовали и что ему вменяется", – пояснила Шерстобоева.

По ее словам, государство не покупает билеты ожидающим депортации. Это должны сделать сами арестованные или их родственники. До тех пор они находятся в небольшой камере, где размещены от 200 до 300 человек.

"Там (в тюрьме. – Прим. ред.) чесотка, вши, чего только нет. Грязь, антисанитария", – подчеркнула Шерстобоева, добавив, что оказать блогеру дипломатическую помощь не получится.

Она также добавила, что волонтеры уже связались с близкими Збарского.

О задержании блогера стало известно 3 августа. Как сообщала Шерстобоева, Збарский находится в Центре временного содержания иммиграционной политики Таиланда. Волонтеры доставляют ему необходимые вещи.

Последние посты на странице блогера в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) содержат видео, которые он мог снимать на границе Таиланда и Камбоджи.

Вооруженное столкновение произошло 24 июля на спорной границе между странами. Тайская сторона заявляла, что Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом. Минобороны Камбоджи данные действия назвало самообороной.

После переговоров в Малайзии власти стран согласились на немедленное и безусловное прекращение огня. Однако уже 29 июля исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай заявил, что армия Камбоджи "масштабно и систематически" нарушает режим прекращения огня.