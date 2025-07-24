Посольство Таиланда в Камбодже призвало граждан покинуть страну

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Посольство Таиланда в Пномпене призвало граждан покинуть Камбоджу из-за эскалации конфликта в регионе. Соответствующее заявление диппредставительство опубликовало на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России).

Проживающих или временно находящихся в Камбодже граждан просят как можно скорее покинуть страну, а также без крайней необходимости воздержаться от поездок туда. В сообщении отметили вероятность того, что конфликт затянется и охватит более широкую территорию.

О вооруженном столкновении на спорной границе между Камбоджей и Таиландом стало известно утром 24 июля. По утверждению тайской стороны, Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом. Однако представитель министерства обороны Камбоджи назвал действия государства самообороной.

Таиланд из-за эскалации принял решение закрыть все пограничные пункты с Камбоджей. Представитель МИД страны Никондет Пхалангкун заявил, что войска Камбоджи ударили по гражданским объектам на территории Таиланда. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Власти четырех провинций Таиланда у границы с Камбоджей объявили эвакуацию местных жителей. При этом находящиеся в Таиланде российские туристы находятся в безопасности, утверждают в пресс-службе Российского союза туриндустрии.