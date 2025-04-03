РИА Новости: отец Леонида Волкова задержан в Екатеринбурге за финансирование ФБК

Фото: ТАСС/ЕРА/SALVATORE DI NOLFI (Леонид Волков признан иноагентом в РФ, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

В Екатеринбурге задержан отец российского политика Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) по подозрению в финансировании "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан экстремистской и нежелательной организацией, а также запрещен на территории РФ). Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

На данный момент решается вопрос о возбуждении дела по статье "Финансирование экстремистской деятельности". Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В 2021 году в отношении Леонида Волкова было возбуждено уголовное дело по статье "Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий".

Следователи во время расследования выявили видеозаписи, на которых политик обращается к несовершеннолетним и призывает их участвовать в незаконных акциях. В связи с этим он был заочно арестован. Спустя время Волкова объявили в розыск.

