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03 апреля, 09:44

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РИА Новости: отец Леонида Волкова задержан в Екатеринбурге за финансирование ФБК

Отец Леонида Волкова задержан в Екатеринбурге за финансирование ФБК – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/SALVATORE DI NOLFI (Леонид Волков признан иноагентом в РФ, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

В Екатеринбурге задержан отец российского политика Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) по подозрению в финансировании "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан экстремистской и нежелательной организацией, а также запрещен на территории РФ). Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

На данный момент решается вопрос о возбуждении дела по статье "Финансирование экстремистской деятельности". Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В 2021 году в отношении Леонида Волкова было возбуждено уголовное дело по статье "Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий".

Следователи во время расследования выявили видеозаписи, на которых политик обращается к несовершеннолетним и призывает их участвовать в незаконных акциях. В связи с этим он был заочно арестован. Спустя время Волкова объявили в розыск.

СК заочно предъявил обвинение Волкову за призывы подростков к участию в акциях

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