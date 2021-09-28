Организатор незаконных акций Леонид Волков объявлен в розыск

Фото: Агентство "Москва"

Организатор незаконных акций Леонид Волков появился в базе розыска МВД РФ после возбуждения в его отношении уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Отмечается, что основанием для розыска Волкова является статья Уголовного кодекса. Другие детали не сообщаются.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова о создании и руководстве экстремистским сообществом. По данным следствия, его участники проводили несогласованные акции, в ходе которых призывали к противоправным действиям, а также нарушали общественный порядок и безопасность.