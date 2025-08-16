Новости регионов: сотрудники МЧС спасли 25 человек из пожара в Лисичанске в ЛНР

В Луганской Народной Республике сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек из горящего девятиэтажного дома в Лисичанске. Пожар возник после атаки украинского беспилотника. Полностью уничтожены две квартиры, еще пять повреждены.

В Рязанской области из-под завалов после взрыва на пороховом заводе спасатели достали еще одного человека. Общее число спасенных достигло трех. Авария произошла накануне, после взрыва начался пожар. По информации МЧС, пострадали 129 человек, девять из них погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.