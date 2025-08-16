Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 10:00

Происшествия

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли 25 человек из пожара в Лисичанске в ЛНР

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли 25 человек из пожара в Лисичанске в ЛНР

В Рязанскую область направили еще 100 специалистов МЧС

"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру за попытку дать взятку полицейскому

"Московский патруль": в Москве начали воровать игрушки Labubu

Строящийся дом загорелся в подмосковном Красногорске

Городские службы локализовали скопление воды на Бутырской улице

Городские службы ликвидируют скопление воды на Бутырской улице

Новости регионов: число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 4

Не менее трех человек погибли при взрыве на заводе под Рязанью

Новости регионов: траулер "Изумруд" сломался в акватории Кольского залива

В Луганской Народной Республике сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек из горящего девятиэтажного дома в Лисичанске. Пожар возник после атаки украинского беспилотника. Полностью уничтожены две квартиры, еще пять повреждены.

В Рязанской области из-под завалов после взрыва на пороховом заводе спасатели достали еще одного человека. Общее число спасенных достигло трех. Авария произошла накануне, после взрыва начался пожар. По информации МЧС, пострадали 129 человек, девять из них погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика