Новости мира: сильный ливень затопил улицы Дели

В Индии сильный ливень затопил Дели. Движение на некоторых улицах перекрыто, транспорт остановлен. Канализация за несколько часов оказалась затоплена. Власти рекомендуют жителям не покидать дома, а синоптики прогнозируют усиление муссонов. В соседних регионах дожди могут продолжаться до 16 августа.

В Китае в Таншане на фестивале Байсы главным событием стало шоу на флайбордах. Пятеро спортсменов исполнили синхронный танец над водой в красочных декорациях, посвященных императорской династии Тан. Зрители отметили, что представление стало одним из самых зрелищных моментов праздника.

