14 августа, 11:30

Происшествия

Новости мира: сильный ливень затопил улицы Дели

Новости регионов: авария произошла в Еврейской автономной области

Новости мира: 64 человека пострадали при ночных беспорядках в Сербии

Новости мира: военнослужащий погиб во время тушения пожара в Черногории

Новости регионов: крупный пожар произошел в кафе в Ростовской области

МАК опроверг появившиеся в интернете итоги крушения Ан-24 в Приамурье

ДТП с участием мотоцикла и такси произошло на Новоданиловской набережной

В термокомплексе на юго-западе Москвы чуть не утонула девочка

"Московский патруль": в Раменском женщина украла розы рядом с роддомом

"Московский патруль": уголовное дело возбуждено после инцидента с девочкой в бассейне

В Индии сильный ливень затопил Дели. Движение на некоторых улицах перекрыто, транспорт остановлен. Канализация за несколько часов оказалась затоплена. Власти рекомендуют жителям не покидать дома, а синоптики прогнозируют усиление муссонов. В соседних регионах дожди могут продолжаться до 16 августа.

В Китае в Таншане на фестивале Байсы главным событием стало шоу на флайбордах. Пятеро спортсменов исполнили синхронный танец над водой в красочных декорациях, посвященных императорской династии Тан. Зрители отметили, что представление стало одним из самых зрелищных моментов праздника.

