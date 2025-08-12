Форма поиска по сайту

12 августа, 07:15

Происшествия

Новости мира: в Турции более 20 человек пострадали от дыма природных пожаров

В Турции в провинции Чанаккале более 20 человек отравились угарным газом из-за природных пожаров. По подозрению в поджоге задержаны 4 человека. Сильный ветер и жара способствовали распространению огня.

На севере Индии мощные ливни вызвали наводнение и селевые потоки. Погибли как минимум 4 человека, десятки пропали без вести. Стихия разрушила дома, отели, мосты и полностью смела деревню Дхарали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

