Новости мира: в Турции более 20 человек пострадали от дыма природных пожаров

В Турции в провинции Чанаккале более 20 человек отравились угарным газом из-за природных пожаров. По подозрению в поджоге задержаны 4 человека. Сильный ветер и жара способствовали распространению огня.

На севере Индии мощные ливни вызвали наводнение и селевые потоки. Погибли как минимум 4 человека, десятки пропали без вести. Стихия разрушила дома, отели, мосты и полностью смела деревню Дхарали.

