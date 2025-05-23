В АТОР назвали раздутой информацию об отравлении россиян арбузами в Египте

Фото: телеграм-канал SHOT

В СМИ раздули инцидент с предполагаемым отравлением российских туристов арбузами в Египте. Об этом РБК заявил вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.

До этого телеграм-канал Shot сообщал, что десятки туристов из России обратились к медикам в Хургаде. Отмечалось, что у всех пострадавших было диагностировано отравление арбузами из-за слишком высокого содержания нитратов.

Вице-президент АТОР напомнил, что в Хургаде находятся "несколько десятков тысяч туристов". По его словам, болезни даже 1% из них различными пищевыми расстройствами являются нормальной практикой. Мурадян добавил, что такие ситуации не отражают уровень качества оказания услуг на сервисах и курортах.



"Здесь Shot в очередной раз демонстрирует свое желание раздуть проблему частного отдыхающего туриста, которая, несомненно, печальная, до всеобщей трагедии, эпидемии, катастрофы, как они это делают регулярно", – отметил вице-президент АТОР.

В свою очередь, генеральный директор сети турагентств Tuda.ru Татьяна Котельникова заявила, что ситуация с возможным отравлением арбузами в Хургаде вызывает обеспокоенность. При этом, по ее словам, клиенты агентства в безопасности.

"Мы оперативно связались со всеми, кто сейчас отдыхает в различных курортных зонах Египта, в том числе и в Хургаде (а таких немало). Никто из них не сообщал о каких-либо признаках отравления и, к счастью, не пострадал", – подчеркнула Котельникова.

В генконсульство России в Хургаде также не поступало жалоб от россиян в связи с отправлениями, передает ТАСС.

"По информации основных туроператоров, массового отравления не зафиксировано", – добавили в дипмиссии.

Ранее в турецком Стамбуле 19 человек скончались из-за отравления поддельным алкоголем. Как писали журналисты, всего из-за отравления госпитализировали 46 человек. Среди скончавшихся были иностранцы.

В общей сложности полицейские задержали 36 подозреваемых.