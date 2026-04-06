Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 05:57

Политика

Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что ЕС испытывает новые технологии в зоне СВО

Фото: ТАСС/Александр Река

Страны Евросоюза используют зону специальной военной операции (СВО) на Украине для испытаний своих новейших технологий. Об этом в интервью РИА Новости заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

По его словам, европейские государства, создавая видимость недостаточного обеспечения, на самом деле активно подпитывают противника и через украинские формирования тестируют все свои новые разработки в условиях текущего конфликта.

Ранее Алаудинов рассказал, что комитет штабов НАТО на протяжении более полугода готовил вторжение украинских военнослужащих в Курскую область. По его мнению, для обеспечения результативности операции были подготовлены все ресурсы, включая различные виды иностранной техники.

Он отметил, что Киев планировал использовать захваченные территории региона в качестве козыря на будущих переговорах. Таким образом, по мнению генерала, подготовка вторжения велась задолго до его начала и имела не только военные, но и политические цели.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика