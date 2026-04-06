Фото: ТАСС/Александр Река

Страны Евросоюза используют зону специальной военной операции (СВО) на Украине для испытаний своих новейших технологий. Об этом в интервью РИА Новости заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

По его словам, европейские государства, создавая видимость недостаточного обеспечения, на самом деле активно подпитывают противника и через украинские формирования тестируют все свои новые разработки в условиях текущего конфликта.

Ранее Алаудинов рассказал, что комитет штабов НАТО на протяжении более полугода готовил вторжение украинских военнослужащих в Курскую область. По его мнению, для обеспечения результативности операции были подготовлены все ресурсы, включая различные виды иностранной техники.

Он отметил, что Киев планировал использовать захваченные территории региона в качестве козыря на будущих переговорах. Таким образом, по мнению генерала, подготовка вторжения велась задолго до его начала и имела не только военные, но и политические цели.