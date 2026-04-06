06 апреля, 07:56

Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов

Фото: ТАСС/AP/Kim Do-hoon

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен извинился перед КНДР за запуск частными лицами дронов на северокорейской территории. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на выступление политика на заседании кабмина, которое транслировали на его YouTube-канале.

По его словам, правительство не принимало подобных мер. Несмотря на это, президент Южной Кореи попросил прощения у КНДР за ненужную напряженность в военной сфере.

В начале января военные КНДР сообщили, что 27 сентября и 4 января запущенные Южной Кореей БПЛА нарушили их воздушное пространство. При этом Вооруженные силы Южной Кореи исключили свою причастность к данным инцидентами и начали расследование, указав, что это могли сделали частные лица.

Тогда же утверждалось, что 30-летний аспирант запустил дроны в КНДР для измерения уровня радиации на ядерных объектах народной республики. После этого прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения в пособничестве противнику трем гражданским лицам, в том числе аспиранту.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее объявил Южную Корею враждебным КНДР государством. Он подчеркнул, что за любым возможным посягательством на страну последует безжалостная расплата. Лидер КНДР пообещал, что страна никогда не откажется от статуса ядерной державы.

Читайте также


Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

