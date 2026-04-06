Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов

Фото: ТАСС/AP/Kim Do-hoon

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен извинился перед КНДР за запуск частными лицами дронов на северокорейской территории. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на выступление политика на заседании кабмина, которое транслировали на его YouTube-канале.

По его словам, правительство не принимало подобных мер. Несмотря на это, президент Южной Кореи попросил прощения у КНДР за ненужную напряженность в военной сфере.

В начале января военные КНДР сообщили, что 27 сентября и 4 января запущенные Южной Кореей БПЛА нарушили их воздушное пространство. При этом Вооруженные силы Южной Кореи исключили свою причастность к данным инцидентами и начали расследование, указав, что это могли сделали частные лица.

Тогда же утверждалось, что 30-летний аспирант запустил дроны в КНДР для измерения уровня радиации на ядерных объектах народной республики. После этого прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения в пособничестве противнику трем гражданским лицам, в том числе аспиранту.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее объявил Южную Корею враждебным КНДР государством. Он подчеркнул, что за любым возможным посягательством на страну последует безжалостная расплата. Лидер КНДР пообещал, что страна никогда не откажется от статуса ядерной державы.

