До 11 градусов тепла и дождь ожидаются в Москве 6 апреля

Температура воздуха в Москве в понедельник, 6 апреля, составит от 9 до 11 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 7 до 12 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что ночные заморозки ожидаются в столице к концу этой недели. При этом, по данным синоптика, самыми холодными днями станут 9 и 10 апреля. В эти дни значения опустятся на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

