06 апреля, 04:41

Политика

Глава Петропавловска-Камчатского покинул свой пост

Фото: телеграм-канал "Евгений Беляев"

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил о своей отставке по собственному желанию. О соответствующем решении он сообщил в своем телеграм-канале.

Беляев отметил, что за короткий срок не смог оперативно решить проблемы, которые копились в городе несколько лет.

"И это стало отчетливо видно прошедшей зимой. К сожалению, не удалось в достаточной мере организовать работу по ликвидации последствий аномальных снегопадов", – подчеркнул экс-градоначальник.

Беляев добавил, что при нем городу дважды пришлось пережить режим чрезвычайной ситуации, который не вводился в краевой столице несколько десятилетий.

Он выразил надежду, что новая команда учтет допущенные ошибки и скорректирует механизмы управления хозяйственной деятельностью Петропавловска-Камчатского.

Ранее главный архитектор Москвы и первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов покинул пост по собственному желанию. Распоряжение подписал Сергей Собянин. При этом в столичной мэрии сообщили, что продолжат сотрудничать Кузнецовым как с экспертом в своей сфере.

политикарегионы

