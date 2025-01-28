Курская чиновница, которую Хинштейн раскритиковал за отдых в Индии, покинула пост

Фото: vk.com/i.musyal

Раскритикованная за поездку за границу Ирина Мусьял покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области. Заявление об увольнении по собственному желанию она написала 27 января, сообщает пресс-служба регионального правительства в телеграм-канале.

Исполнять ее обязанности будет врио замминистра Александр Потанин.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее возмутился отдыхом Мусьял в Индии. Он поручил разработать соответствующий порядок для решения вопросов выезда чиновников за границу.

По его словам, это связано с вопросами безопасности человека. Также он уверен, что работникам органов власти нужно учитывать оперативную ситуацию в регионе.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Колунов высказался, что все госслужащие, включая выборных лиц и сотрудников региональных органов власти, должны заранее уведомлять работодателя о своих планах на отпуск. Если отдых запланирован за рубежом, то надо уточнить конкретную страну.