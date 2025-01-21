21 января, 15:03Политика
Хинштейн запустил опрос по поводу выезда курских чиновников за границу
Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн решил провести опрос по поводу выезда местных чиновников за рубеж.
"Хочу узнать мнение курян (и не только): поддерживаете ли вы мою позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны, как минимум, уведомлять об этом работодателя?" – говорится в его телеграм-канале.
Так, пользователи должны ответить, обязаны ли муниципальные служащие предупреждать о своем отъезде. В течение двух часов с момента публикации проголосовали больше 35 тысяч человек.
Ранее врио губернатора возмутился отдыхом курской чиновницы в Индии. Речь шла о врио министра охраны объектов культурного наследия региона Ирине Мусьял.
Хинштейн поручил разработать соответствующий порядок для решения вопросов выезда чиновников за границу. По его мнению, это связано с вопросами безопасности человека, а также он уверен, что работникам органов власти нужно учитывать оперативную ситуацию в регионе.
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