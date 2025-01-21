Хинштейн запустил опрос по поводу выезда курских чиновников за границу

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн решил провести опрос по поводу выезда местных чиновников за рубеж.

"Хочу узнать мнение курян (и не только): поддерживаете ли вы мою позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны, как минимум, уведомлять об этом работодателя?" – говорится в его телеграм-канале.

Так, пользователи должны ответить, обязаны ли муниципальные служащие предупреждать о своем отъезде. В течение двух часов с момента публикации проголосовали больше 35 тысяч человек.

Ранее врио губернатора возмутился отдыхом курской чиновницы в Индии. Речь шла о врио министра охраны объектов культурного наследия региона Ирине Мусьял.

Хинштейн поручил разработать соответствующий порядок для решения вопросов выезда чиновников за границу. По его мнению, это связано с вопросами безопасности человека, а также он уверен, что работникам органов власти нужно учитывать оперативную ситуацию в регионе.

