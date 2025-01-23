Депутат Колунов предложил обязать всех чиновников уведомлять о планах на отпуск

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Все госслужащие, включая выборных лиц и сотрудников региональных органов власти, должны заранее уведомлять работодателя о своих планах на отпуск, считает депутат Госдумы Сергей Колунов.

Если в планах у чиновника отдых в России, то ему будет достаточно указать внутреннее направление. Но если отпуск построен на отдыхе за границей, ему необходимо уточнить конкретное государство, куда он направляется, подчеркнул Колунов.

"У нас, у депутатов Госдумы, эта практика уже есть. Неплохо ее распространить дальше", – рассказал он в беседе с Life.ru.

Для удобства механизм должен быть простым, указал чиновник. Пункт-уведомление о месте или местах отдыха можно добавить в само заявление. При этом если поездка запланирована не в рамках отпуска, а, например за свой счет, госслужащий все равно должен будет об этом оповестить, но уже отдельным заявлением с описанием целей поездки.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился отдыхом курской чиновницы в Индии. Речь шла о врио министра охраны объектов культурного наследия региона Ирине Мусьял.

Политик поручил разработать соответствующий порядок для решения вопросов выезда чиновников за границу. По его мнению, это связано с вопросами безопасности человека, а также он уверен, что работникам органов власти нужно учитывать оперативную ситуацию в регионе.

На этом фоне Хинштейн решил провести опрос по поводу выезда местных чиновников за рубеж.