Глава Грайворонского округа Белгородской области Бондарев покинет свой пост

Фото: vk.com/Геннадий Бондарев

Глава Грайворонского округа Белгородской области Геннадий Бондарев сложит полномочия. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков 23 мая посетил несколько сел округа, проведя встречи с жителями. Он подверг критике слабое реагирование местных властей, что, по его мнению, усугубляет ситуацию и вызывает недовольство граждан.

Согласно данным из открытых источников, Бондарев занимал должность главы Грайворонского округа с марта 2017 года.

Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева покинула свой пост. Районное представительное собрание приняло ее добровольную отставку. Временно исполняющим обязанности главы района назначен Владимир Жилинков.

Кроме того, пост врио министра по госохране объектов культурного наследия Курской области покинула Ирина Мусьял, которую временный глава региона Александр Хинштейн раскритиковал за отпуск в Индии.