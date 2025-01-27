Глава подмосковных Химок Волошин досрочно сложил полномочия

Фото: телеграм-канал "Волошин LIVE"

Дмитрий Волошин досрочно прекратил полномочия главы городского округа Химки. Причина – переход на новую работу, сообщает телеканал "360".

"Хочется сказать в первую очередь слова благодарности. Со многими из вас мы 10 лет проработали вместе. Максимально все отдавались своему делу", – сказал Волошин на совете депутатов.

Временной исполняющей обязанности главы Химок назначена Елена Землякова, которая раньше работала первым замминистра в министерстве экономики и финансов Подмосковья.

Ранее пост губернатора ХМАО покинула Наталья Комарова. Она перешла на другую работу.

Кроме того, Дмитрий Азаров ушел с должности губернатора Самарской области. Он поблагодарил Владимира Путина за доверие и внимание к региону, а также всех жителей области за их труд. Он пообещал продолжить делать все для развития и процветания региона.