Дума Тюмени сняла полномочия с мэра Руслана Кухарука, назначенного врио главы Югры

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Городская дума Тюмени досрочно освободила Руслана Кухарука от исполнения обязанности мэра города в связи с назначением на пост временно исполняющего обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает ТАСС.

Как заявила на заседании председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова, соответствующее решение принято.

30 мая Владимир Путин назначил мэра Тюмени Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Этим же документом президент РФ принял отставку бывшей главы региона Натальи Комаровой. Она сложила с себя полномочия в связи с переходом на другую работу.

Путин предложил Кухаруку возглавить ХМАО, так как он родился в Ханты-Мансийском автономном округе и всю жизнь проработал в Тюмени. Кроме того, глава государства подчеркнул, что люди дважды оказывали Кухаруку доверие на выборах мэра города.