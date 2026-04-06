Посол Келин заявил, что РФ может применить асимметричные меры из-за угроз Британии

Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев

Россия из-за угроз со стороны Великобритании может применить асимметричные меры для защиты собственных интересов и обеспечения свободы судоходства в Ла-Манше. Об этом РИА Новости рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, Москва может применить как правовые, так и политические инструменты. Помимо этого, российская сторона может прибегнуть и к иным мерам, в том числе асимметричным и не обязательно связанным с британскими территориальными водами.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выдал разрешение, согласно которому британские военнослужащие могут задерживать якобы принадлежащие России суда, которые проходят через воды королевства. Таким образом Лондон стремится усилить давление на Москву.

В правительстве Британии уточняли, что данные меры распространяются на суда, находящиеся под санкциями и следующие транзитом через территориальные воды страны. Кроме того, Лондон пообещал ввести еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для подпавших под санкции корабли.

В заявлении британских властей было указано, что ограничения распространяются на "теневой флот", используемый для перевозки российских энергоресурсов.

