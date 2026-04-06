06 апреля, 07:36

Политика

Посол Келин заявил, что РФ может применить асимметричные меры из-за угроз Британии

Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев

Россия из-за угроз со стороны Великобритании может применить асимметричные меры для защиты собственных интересов и обеспечения свободы судоходства в Ла-Манше. Об этом РИА Новости рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, Москва может применить как правовые, так и политические инструменты. Помимо этого, российская сторона может прибегнуть и к иным мерам, в том числе асимметричным и не обязательно связанным с британскими территориальными водами.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выдал разрешение, согласно которому британские военнослужащие могут задерживать якобы принадлежащие России суда, которые проходят через воды королевства. Таким образом Лондон стремится усилить давление на Москву.

В правительстве Британии уточняли, что данные меры распространяются на суда, находящиеся под санкциями и следующие транзитом через территориальные воды страны. Кроме того, Лондон пообещал ввести еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для подпавших под санкции корабли.

В заявлении британских властей было указано, что ограничения распространяются на "теневой флот", используемый для перевозки российских энергоресурсов.

Читайте также


политика

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

