06 апреля, 07:20

Происшествия

Спасенные с затонувшего в Азовском море судна моряки были россиянами

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Все моряки, спасенные с затонувшего в Азовском море сухогруза, являются гражданами РФ. Об этом пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил РИА Новости.

Он назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на судно актом государственного терроризма.

"Киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо, нанеся удар по гражданскому судну в нейтральных водах", – заявил Василенко, добавив, что эта атака была целенаправленной.

По его словам, данными действиями Украина вновь доказала, что для нее не существует ни международных, ни человеческих правил.

Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море 3 апреля. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что судно "Волго-Балт" было атаковано украинским беспилотником. Экипаж покинул тонувший корабль.

Связь с девятью моряками удалось установить 5 апреля, они самостоятельно добрались до берега, расположенного в районе села Стрелковое. Однако погиб старший помощник капитана. Судьба еще двух членов экипажа остается неизвестной. Капитан судна госпитализирован в Геническую ЦРБ.

Читайте также


Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

