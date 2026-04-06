Спасенные с затонувшего в Азовском море судна моряки были россиянами

Все моряки, спасенные с затонувшего в Азовском море сухогруза, являются гражданами РФ. Об этом пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил РИА Новости.

Он назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на судно актом государственного терроризма.

"Киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо, нанеся удар по гражданскому судну в нейтральных водах", – заявил Василенко, добавив, что эта атака была целенаправленной.

По его словам, данными действиями Украина вновь доказала, что для нее не существует ни международных, ни человеческих правил.

Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море 3 апреля. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что судно "Волго-Балт" было атаковано украинским беспилотником. Экипаж покинул тонувший корабль.

Связь с девятью моряками удалось установить 5 апреля, они самостоятельно добрались до берега, расположенного в районе села Стрелковое. Однако погиб старший помощник капитана. Судьба еще двух членов экипажа остается неизвестной. Капитан судна госпитализирован в Геническую ЦРБ.

