Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 07:23

Происшествия

Жителей Камчатки осудили за организацию подпольного казино

Фото: телеграм-канал "Петропавловск-Камчатский городской суд"

В Петропавловске-Камчатском городском суде вынесен приговор пятерым местным жителям за организацию нелегального казино. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Согласно материалам следствия, с июня 2024 года по февраль 2025 года подпольное игорное заведение работало вне разрешенной игорной зоны с использованием интернета и специализированного оборудования.

Все фигуранты полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Четверо из них получили условные сроки – от 10 месяцев до 3 лет лишения свободы. Один осужденный приговорен к реальному лишению свободы сроком на 1 год и 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимых 503 тысячи рублей, полученных преступным путем. В доход государства конфискована компьютерная техника – 48 мониторов и системных блоков, а также другое игровое оборудование.

Ранее в Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх. При этом депутаты подчеркнули, что срок отказа от игр не может составлять менее 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано.

судыпроисшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика