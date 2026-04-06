Синоптик Тишковец: морозы до минус 5 градусов ожидаются в Москве в конце рабочей недели

Морозы до минус 5 градусов ожидаются в Москве в конце рабочей недели, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Согласно его наблюдениям, легкие заморозки в условиях ясной лунной погоды уже вернулись в столичный регион в утренние часы. Например, понижение столбиков термометров было зафиксировано в Ново-Иерусалиме (минус 1,6 градуса), Талдоме и Солнечногорске (минус 1,2), Серпухове (минус 0,9), Волоколамске (минус 0,6), Клину (минус 0,5), Михайловском (минус 0,4), а также Можайске и Наро-Фоминске (минус 0,2).

При этом в самом мегаполисе температура осталась положительной. На главной метеостанции ВДНХ минимальные значения установились на отметке 1,4 градуса выше 0, на Балчуге – 3 градуса тепла, в Бутове – плюс 0,5 градуса, в Строгине – плюс 1,1 градуса, а в Тушине – плюс 0,4 градуса.

"Заморозки в Москве ожидаются в конце рабочей недели, когда похолодает до 0 – минус 5 градусов", – сообщил Тишковец.

Самыми холодными днями на текущей неделе станут четверг и пятница, 9 и 10 апреля. В данный период в столице прогнозируется метель с видимостью до 1–4 километров. Скорость ветра в эти дни достигнет 15 метров в секунду. При этом в ночь на 10-е число в Москве может пойти ледяной дождь. По городу также могут ударить заряды мокрого снега.

