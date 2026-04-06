06 апреля, 08:55

Синоптик Тишковец: морозы до минус 5 градусов ожидаются в Москве в конце рабочей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Морозы до минус 5 градусов ожидаются в Москве в конце рабочей недели, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Согласно его наблюдениям, легкие заморозки в условиях ясной лунной погоды уже вернулись в столичный регион в утренние часы. Например, понижение столбиков термометров было зафиксировано в Ново-Иерусалиме (минус 1,6 градуса), Талдоме и Солнечногорске (минус 1,2), Серпухове (минус 0,9), Волоколамске (минус 0,6), Клину (минус 0,5), Михайловском (минус 0,4), а также Можайске и Наро-Фоминске (минус 0,2).

При этом в самом мегаполисе температура осталась положительной. На главной метеостанции ВДНХ минимальные значения установились на отметке 1,4 градуса выше 0, на Балчуге – 3 градуса тепла, в Бутове – плюс 0,5 градуса, в Строгине – плюс 1,1 градуса, а в Тушине – плюс 0,4 градуса.

"Заморозки в Москве ожидаются в конце рабочей недели, когда похолодает до 0 – минус 5 градусов", – сообщил Тишковец.

Самыми холодными днями на текущей неделе станут четверг и пятница, 9 и 10 апреля. В данный период в столице прогнозируется метель с видимостью до 1–4 километров. Скорость ветра в эти дни достигнет 15 метров в секунду. При этом в ночь на 10-е число в Москве может пойти ледяной дождь. По городу также могут ударить заряды мокрого снега.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

