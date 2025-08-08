Новости регионов: микроавтобус с пассажирами упал в Байкал

Микроавтобус с пассажирами упал в озеро Байкал. Машина двигалась по склону, но затем съехала с дороги. Есть пострадавшие, точное количество неизвестно. На месте работают правоохранители и экстренные службы.

В Сочи появились водопады из-за сильных ливней. В одном из районов из берегов вышла река Хоста. В результате затопило улицы. В местном МЧС объявили о штормовом предупреждении. В некоторых реках уровень воды может подняться до опасных отметок.

Новосибирск затопило из-за сильных ливней. Некоторые улицы превратились в реки. В частности, много воды скопилось на проспекте Дзержинского. По прогнозу, дожди в городе сохранятся до конца недели.

