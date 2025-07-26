Подача воды начала возобновляться в дома Королева

Фото: Агентство "Москва"

Авария в подмосковном Королеве ликвидирована. В дома начинает возобновляться подача воды, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Причиной ЧП глава области назвал повреждение подрядчиком водовода в ходе проведения строительных работ.

"Но важно понимать: авария произошла во время работ по обновлению этой старой инфраструктуры. Сейчас в Королеве, как и во многих городах Подмосковья, мы масштабно заменяем устаревшие коммуникации. На смену чугуну приходят современные пластиковые трубы", – добавил он.

Подача водопроводной воды была временно прекращена в Королеве 26 июля. Около 14:30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор повредил трубу, из-за чего сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город. Специалисты водоканала сразу приступили к переключению на резервный источник.

Ранее во Владивостоке фонтан воды из аварийной трубы достиг девятого этажа. В социальных сетях распространились кадры порыва, случившегося на сети водоснабжения. На них было видно, как вода заливает окна и балконы на верхних этажах.

