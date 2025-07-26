Подача водопроводной воды временно прекращена в Королеве

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Подача водопроводной воды временно прекращена в подмосковном Королеве из-за аварийной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, около 14:30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор повредил трубу, из-за чего сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город.

Специалисты водоканала уже приступили к переключению на резервный источник, благодаря чему удастся восстановить подачу воды за несколько часов.

"По моей команде в город направлены аварийные службы Московской областной аварийно-восстановительной службы, включая бригады из соседних муниципалитетов. Муниципальными и областными службами будет организован подвоз воды для жителей во всех микрорайонах", – указал Воробьев.

Как объяснил губернатор, авария не связана с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел 24 июля.

Во Владивостоке в конце апреля фонтан воды из аварийной трубы достиг девятого этажа. В социальных сетях распространились кадры порыва, случившегося на сети водоснабжения. На них было видно, как вода заливает окна и балконы на верхних этажах.

