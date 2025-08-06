Форма поиска по сайту

06 августа, 07:45

Происшествия

Новости мира: на юге Франции вспыхнули масштабные лесные пожары

Новости мира: на юге Франции вспыхнули масштабные лесные пожары

На юге Франции вспыхнули крупные лесные пожары. Площадь возгораний уже достигла 10 тысяч гектаров, огонь распространяется быстро. Более тысячи двухсот пожарных и авиация продолжают бороться с огнем.

На север Китая обрушился мощный торнадо. Стихия за 20 минут разрушила постройки, повалила столбы и повредила объекты электроснабжения. Без света остались десятки человек. О пострадавших сообщений не поступало.

