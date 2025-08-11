Новости мира: в Индии проливные дожди спровоцировали серию оползней

В горных районах североиндийского штата Уттаракханд участились оползни из-за непрекращающихся проливных дождей. Реки выходят из берегов, подмывая почву. На объездной дороге произошел сильный сход горных масс, засыпавший трассу.

На севере Мексики, в штате Мичоакан, прошел гигантский град. Осадки были настолько интенсивными, что улицы оказались покрыты льдом. Предварительно, град мог стать рекордным в истории наблюдений региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.