Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 16:15

Происшествия

Новости мира: мощный ливень обрушился на Батуми

Новости мира: мощный ливень обрушился на Батуми

Новости регионов: СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Новости мира: Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта

Полиция задержала пятерых подозреваемых в ограблении "Почты России" на юге Москвы

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы

Сель сошел в районе озера Рица в Абхазии

В Стерлитамаке произошел взрыв на заводе "Башкирская содовая компания"

Жильцы дома на Ладожской потребовали изъять четырех котов у соседки из-за антисанитарии

Екатеринбурженка сломала позвоночник, снимая тренд для соцсетей

Новости регионов: 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

Мощный ливень обрушился на Батуми. В результате улицы превратились в бурные потоки воды, глубина которых местами достигала уровня колена и выше. Десятки домов оказались затоплены, а движение транспорта затруднено. Многие жители остались без электричества и воды. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии сохранится ещё несколько дней.

Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта. Президент США Дональд Трамп принял президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в своей резиденции в Вашингтоне. Договоренности стали завершением трехсторонней встречи. Алиев и Пашинян согласились прекратить военное противостояние и восстановить дипломатические отношения.

Встреча Владимира Путина и Трампа состоится на территории Аляски 15 августа. Первым об этом сообщил американский лидер в соцсетях. Потом эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что это наиболее удобное место.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаполитиказа рубежомвидеоЕвгения МирошкинаЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика