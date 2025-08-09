Новости мира: мощный ливень обрушился на Батуми

Мощный ливень обрушился на Батуми. В результате улицы превратились в бурные потоки воды, глубина которых местами достигала уровня колена и выше. Десятки домов оказались затоплены, а движение транспорта затруднено. Многие жители остались без электричества и воды. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии сохранится ещё несколько дней.

Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта. Президент США Дональд Трамп принял президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в своей резиденции в Вашингтоне. Договоренности стали завершением трехсторонней встречи. Алиев и Пашинян согласились прекратить военное противостояние и восстановить дипломатические отношения.

Встреча Владимира Путина и Трампа состоится на территории Аляски 15 августа. Первым об этом сообщил американский лидер в соцсетях. Потом эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что это наиболее удобное место.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.