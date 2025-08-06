Четыре человека погибли при детонации взрывного устройства в Тульской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверо мужчин погибли в результате взрыва в Куркинском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По предварительной информации, детонация устройства произошла вечером во вторник, 5 августа, возле одного из частных домов в Куркине. В данный момент на месте ЧП работают следователи.

По факту взрыва устройства возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 14-летний подросток погиб после взрыва гранаты времен ВОВ в Волгограде. Следствие установило, что родителей в момент ЧП в квартире не было, школьник находился дома вместе со старшим братом, который и сообщил о случившемся в экстренные службы.

По информации родственников и знакомых погибшего, подросток состоял в поисковом отряде и мог принести опасный предмет домой.