Подросток в Волгограде погиб при взрыве гранаты времен ВОВ

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Волгоградской области"

В Волгоградской области 14-летний мальчик погиб после взрыва, сообщает RT со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области.

По данным ведомства, в квартире дома 72 на улице Морской в Красноармейском районе произошел хлопок, подросток получил смертельные раны. Родителей в квартире не было, мальчик находился дома вместе со старшим братом, который и сообщил о случившемся в экстренные службы.

Причиной происшествия могла стать детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. По словам родственников и знакомых, мальчик состоял в поисковом отряде и, возможно, принес опасный предмет домой.

На место выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", рассказали в телеграм-канале регионального СК. Следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств. В том числе устанавливается источник происхождения боеприпаса и как он оказался в жилом помещении.

Ранее в Подмосковье нашли восемь боеприпасов времен ВОВ. Их обнаружили местные жители недалеко от деревень Маклаково и Новоселки. На место выехали работники взрывотехнической группы, которые вывезли семь 50-миллиметровых минометных мин и один 122-миллиметровый артиллерийский снаряд в безопасное место в специальном контейнере, после чего ликвидировали.

