Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 07:45

Наука

Землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг полуострова почти на два метра

Землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг полуострова почти на два метра

Ученые предупредили о магнитных бурях из-за вспышки на Солнце

"Мослекторий": Ос Арутюнян – о языке животных

Новости регионов: южная часть Камчатки сдвинулась на два метра после мощного землетрясения

Новости регионов: в Старом Осколе ребенок за рулем сбил пешехода во дворе жилого дома

Новости регионов: автоцистерна въехала на территорию жилого дома в Абинске

"Мослекторий": Дмитрий Вибе – об астрохимии

Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю

Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

Космический корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС

На Камчатке землетрясение привело к заметным тектоническим сдвигам. Южная часть полуострова сместилась почти на два метра на юго-восток, а Петропавловск-Камчатский – немного меньше. По данным ученых, серьезных последствий для судоходства и рыболовства не ожидается.

Серия землетрясений разбудила сразу шесть вулканов полуострова. Активность проявляют Ключевской, Крашенинникова, Авачинский, Безымянный, Камбальный и Карымский вулканы. Из-за выбросов пепла в некоторых районах ввели оранжевый код авиационной опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукарегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика