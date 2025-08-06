Землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг полуострова почти на два метра

На Камчатке землетрясение привело к заметным тектоническим сдвигам. Южная часть полуострова сместилась почти на два метра на юго-восток, а Петропавловск-Камчатский – немного меньше. По данным ученых, серьезных последствий для судоходства и рыболовства не ожидается.

Серия землетрясений разбудила сразу шесть вулканов полуострова. Активность проявляют Ключевской, Крашенинникова, Авачинский, Безымянный, Камбальный и Карымский вулканы. Из-за выбросов пепла в некоторых районах ввели оранжевый код авиационной опасности.

