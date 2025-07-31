"Роскосмос" и NASA договорились об эксплуатации МКС до 2028 года

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов договорился с исполняющим обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шоном Даффи об эксплуатации Международной космической станции (МКС).

По словам Баканова, диалог прошел "неплохо".

"Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 года. Очень важно, что руководитель новый NASA это подтвердил. И до 2030 года занимаемся вопросом сведения ее с орбиты", – цитирует ТАСС главу "Роскосмоса".

Организации договорились включить в совместную повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, а также по ряду миссий в дальний космос.

Кроме того, "Роскосмос" пригласил Даффи на запуск "Союза" с американским астронавтом с Байконура в ноябре. Исполняющий обязанности главы NASA уже подтвердил готовность.

Это первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года. Баканов по возвращении из США доложит об итогах переговоров Владимиру Путину. В свою очередь, Даффи доложит об итогах встречи президенту США Дональду Трампу.

На днях делегация "Роскосмоса" во главе с Бакановым прибыла в американский город Хьюстон для встречи с руководством NASA и экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов.

Глава "Роскосмоса" ознакомился с работой подразделений Космического центра имени Джонсона, а также посетил производственное подразделение компании Boeing, в котором создают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner.

До этого в "Роскосмосе" заявляли о намерении расширять сотрудничество с новым руководством NASA. По словам Баканова, у организаций уже есть совместные проекты по пилотируемому космосу.