Глава "Роскосмоса" Баканов прибыл вместе с делегацией в США

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Делегация "Роскосмоса" во главе с гендиректором организации Дмитрием Бакановым прибыла в американский город Хьюстон для встречи с руководством NASA и экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской госкорпорации.

Это первая очная встреча глав "Роскосмоса" и NASA за восемь лет. Сначала Баканов вместе с руководством космического агентства США ознакомится с работой подразделений Космического центра имени Джонсона.

После этого команда "Роскосмоса" посетит производственное подразделение компании Boeing, в котором создают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner. Также планируются переговоры между руководством космических агентств.

Олег Платонов отправится в составе миссии Crew-11 на Международную космическую станцию (МКС) 31 июля. Пуск состоится с площадки 39 на космодроме Кеннеди 31 июля в 12:09. Полет от старта до стыковки с МКС займет порядка 39 часов.

"Роскосмос" может в ближайшие 1,5–2 года испытать технологию возвращаемых ступеней ракет. По словам Баканова, она позволяет очень сильно удешевлять полеты. Он сравнил технологию с многоразовостью авиалайнеров.