Глава "Роскомоса" Баканов: в течение 1,5 лет в поездах перестанет пропадать интернет

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Интернет перестанет пропадать в электричках и поездах дальнего следования после того, как в России будет создана спутниковая группировка. На это потребуется около 1,5 года, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в эфире телеканала РБК.

Баканов напомнил, что иногда при дальних перемещениях на машине или железнодорожном транспорте пассажиры проезжают зоны, которые не покрыты наземными сетями. Он пояснил, что в таких местах работает только спутниковая связь.

Однако глава "Роскосмоса" подчеркнул, что в течение указанного срока будет создана орбитальная группировка, которую установят во всех транспортных средствах, в том числе в железнодорожном транспорте и самолетах.

"Вы будете понимать, что садясь в ту же электричку или поезд дальнего следования, у вас сигнал не пропадает и вы всегда на связи со своими родными и близкими", – подчеркнул Баканов.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявлял, что быстрый интернет в железнодорожных поездах между станциями может появиться с 2026 года. Для этого, по его словам, "Роскосмос" должен запустить четыре спутника, которые составят высокоэллиптическую орбиту.

В 2027 году, как уточнил Шадаев, в России будет насчитываться 270 спутников, которые будут находиться на низкой орбите. Они позволят обеспечить условный доступ к высокоскоростному интернету в любой точке страны.

