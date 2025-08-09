Депутат Антропенко предложил усилить контроль за состоянием канатных дорог в РФ

Фото: 123RF/wasja

В России необходимо усилить контроль за состоянием канатных дорог после происшествия в Нальчике. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

"Учитывая какими темпами развивается внутренний туризм в нашей стране, нагрузка и человекопоток становятся больше и соответственно это ускоряет физический износ", – цитирует его ТАСС.

Как уточнил парламентарий, он уже направил соответствующие письма в профильные ведомства.

Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика в пятницу, 8 августа. В результате пострадали 12 человек, среди которых один ребенок. Состояние пяти госпитализированных пострадавших оценивается как средней тяжести, еще один находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда". В оперативных службах предположили, что к обрыву мог привести износ троса или других частей канатки.

