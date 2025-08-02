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Новости

02 августа, 08:45

Происшествия

Новости мира: в Китае оползень сошел прямо на грузовик, который ехал по горной дороге

Новости мира: в Китае оползень сошел прямо на грузовик, который ехал по горной дороге

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В Китае оползень сошел прямо на грузовик, который ехал по горной дороге. Он свалил машину на бок. Опрокинулась цистерна, которая своей тяжестью утянула машину в ущелье, после чего автомобиль упал в реку. Кадры снял очевидец из соседней машины. Видно, как стихия повредила и ее лобовое стекло пошло трещинами.

По нескольким регионам Перу пронеслась гигантская песчаная буря. Сильные воздушные потоки поднимают пыль и песок. Из-за этого вокруг становится ничего не видно. Метеорологи описывают это событие как очень редкое для данной местности. Несмотря на значительное ухудшение условий, серьезных повреждений или пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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