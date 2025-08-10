Процедуры обеспечения безопасности введены в Коми из-за БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Процедуры обеспечения безопасности введены в Коми из-за атак беспилотников, которые фиксируются в Ухтинском районе. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что из-за падения БПЛА никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Ухты в Коми были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Аналогичные меры продолжают действовать и в аэропорту Калуги. Они тоже нужны для обеспечения безопасности полетов самолетов.

