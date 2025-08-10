Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 05:11

Транспорт

Временные ограничения в аэропорту Саратова сняты

Фото: 123RF/lightpoet

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.

Ограничения были введены в авиагавани Саратова на фоне сообщений об опаности атаки БПЛА на регион. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что локально в местах возможной угрозы работали системы оповещения.

Также продолжают действовать временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. Воздушные гавани этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика