Временные ограничения в аэропорту Саратова сняты

Фото: 123RF/lightpoet

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.

Ограничения были введены в авиагавани Саратова на фоне сообщений об опаности атаки БПЛА на регион. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что локально в местах возможной угрозы работали системы оповещения.

Также продолжают действовать временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. Воздушные гавани этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.