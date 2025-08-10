Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Сочи. Однако меньше чем через час они были сняты. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Также восстановил прием и выпуск самолетов столичный аэропорт Домодедово. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.