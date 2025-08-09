Ограничения сняты в аэропортах Самары и Ульяновска

Фото: depositphotos/Nordroden

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры объявлялись в восьми аэропортах России утром 9 августа. Они коснулись гаваней Саратова, Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ижевска. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В скором времени запреты были сняты в аэропортах Владикавказа и Калуги, а позже – в гавани Саратова. В настоящее время аэропорты принимают и отправляют рейсы.

Тем временем "Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Тегеран после снятия ограничений авиавластями Ирана. Рейс SU514 вылетел из московского аэропорта Шереметьево в аэропорт имени Имама Хомейни в 22:50 по московскому времени в среду, 6 августа.

