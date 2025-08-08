Беспилотная опасность отменена в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Беспилотная опасность, которая была введена в Сочи около 19:30 в пятницу, 8 августа, отменена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Он уточнил, что сейчас для гостей и местных жителей опасности нет. Однако мэр попросил граждан не подходить к фрагментам БПЛА в случае их обнаружения, а также не снимать дроны на телефон.

В свою очередь представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале о снятии всех ограничений в аэропорту Сочи. Теперь воздушная гавань может отправлять и выпускать самолеты. Он напомнил, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

По словам Кореняко, за период, в течение которого действовали ограничения, на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – заключил представитель Росавиации.

Однако в пресс-службе аэропорта Сочи предупредили, что пока регистрация пассажиров на рейсы приостановлена. Кроме того, не осуществляется предполетный досмотр. Помимо этого, машины не допускаются на местную парковку. Исключение составляют лишь такси и городской транспорт.

Представители воздушной гавани попросили всех пассажиров сохранять спокойствие и оставаться на своих местах, а также с уважением относиться к окружающим и не занимать сиденья вещами и багажом. Кроме того, в аэропорту призвали уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

На фоне отражения атак БПЛА оперштаб Краснодарского края заявил в своем телеграм-канале об обнаружении фрагментов беспилотников в шести городах и районах Кубани, в том числе в поле у поселка и в лесу около села в Сочи. Кроме того, было повреждено окно жилого дома в Дагомысе, однако из-за этой атаки никто не пострадал.

Угроза атаки БПЛА изначально была объявлена в Сочи днем в пятницу, 8 августа. В связи с этим в аэропорту Сочи вводились временные ограничения. Кроме того, гостей и местных жителей эвакуировали с городских пляжей в укрытия.

После этого Прошунин сообщил об отражении атаки беспилотников силами ПВО. Спустя время ограничения в аэропорту Сочи были отменены.

За этот период на запасные аэродромы ушли 17 судов. Мэр также заявлял, что инфраструктура города после этой атаки работала в штатном режиме.