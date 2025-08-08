Фото: 123RF/tsuneo

Угроза беспилотной опасности объявлена в Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

Прошунин попросил граждан, которые находятся дома, не подходить к окнам. Кроме того, он порекомендовал им спрятаться в комнате, где нет окон, например в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Тем, кто находится на улице, мэр порекомендовал укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, а также спрятаться в подвалах, тоннелях, подземных переходах и парковках. Помимо этого, он назвал опасным использование в качестве укрытия машин или стен жилых домов.

Мэр также призвал местных жителей, ставших свидетелями атаки БПЛА, воздержаться от съемок и публикаций в соцсетях работы систем ПВО и оперативных служб, а также мест, где были найдены фрагменты беспилотников.

"Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!" – заключил Прошунин, посоветовав при необходимости звонить оперативным службам по номеру 112.

На этом фоне представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале сообщил о введении ограничений в аэропорту Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты. По его словам, меры вводятся для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В этот же день в аэропорту Сочи уже вводились временные ограничения. Это было связано с угрозой атаки БПЛА. По этой же причине гостей и местных жителей эвакуировали с пляжей в укрытия.

Прошунин тогда сообщал о работе системы ПВО, которая отражала атаку вражеских БПЛА. В связи с этим все службы были приведены в состояние максимальной готовности, их работу координировал городской оперативный штаб.

Однако спустя время ограничения в аэропорту Сочи были сняты. За это время на запасные аэродромы ушли 17 самолетов.

Мэр также заявлял, что инфраструктура города функционирует в штатном режиме после атак украинских дронов. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

