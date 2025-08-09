09 августа, 09:49Транспорт
В аэропорту Ижевска введены временные ограничения
Фото: 123RF/kosmos111
Аэропорт Ижевска временно приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – написал он.
При этом меры были отменены в гавани Саратова.
Помимо Саратова, работу приостановили еще шесть аэропортов. В их числе были гавани Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимали соответствующие действия.
Однако спустя время аэропорты Владикавказа и Калуги возобновили работу. Они вновь принимают и отправляют рейсы.
Тем временем "Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Тегеран после снятия ограничений авиавластями Ирана. Рейс SU514 вылетел из московского аэропорта Шереметьево в аэропорт имени Имама Хомейни в 22:50 по московскому времени в среду, 6 августа.