В аэропорту Ижевска введены временные ограничения

Фото: 123RF/kosmos111

Аэропорт Ижевска временно приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – написал он.

При этом меры были отменены в гавани Саратова.

Помимо Саратова, работу приостановили еще шесть аэропортов. В их числе были гавани Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимали соответствующие действия.

Однако спустя время аэропорты Владикавказа и Калуги возобновили работу. Они вновь принимают и отправляют рейсы.

Тем временем "Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Тегеран после снятия ограничений авиавластями Ирана. Рейс SU514 вылетел из московского аэропорта Шереметьево в аэропорт имени Имама Хомейни в 22:50 по московскому времени в среду, 6 августа.

