09 августа, 09:40Транспорт
Аэропорты Владикавказа и Калуги возобновили работу
Фото: 123RF/olgavolodina
Временные ограничения на полеты сняты в аэропортах Владикавказа и Калуги. Гавани вновь принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
При этом аналогичные запреты продолжают действовать в аэропортах Саратова, Казани, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.
Ранее в телеграм-каналах начали распространяться сообщения об открытии аэропорта Краснодара имени Екатерины II. Однако в Росавиации опровергли эту информацию, добавив, что в настоящее время авиагавань закрыта из соображений безопасности полетов.