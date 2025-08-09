Аэропорты Владикавказа и Калуги возобновили работу

Фото: 123RF/olgavolodina

Временные ограничения на полеты сняты в аэропортах Владикавказа и Калуги. Гавани вновь принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

При этом аналогичные запреты продолжают действовать в аэропортах Саратова, Казани, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

Ранее в телеграм-каналах начали распространяться сообщения об открытии аэропорта Краснодара имени Екатерины II. Однако в Росавиации опровергли эту информацию, добавив, что в настоящее время авиагавань закрыта из соображений безопасности полетов.

